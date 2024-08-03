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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Büyük Britanya'nın Kürek Zaferi

Büyük Britanya, Paris 2024 Olimpiyatları'nda sekizli erkekler kürek finalini kazandı ve altın madalya ile ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:53
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Büyük Britanya'nın Kürek Zaferi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kürek Heyecanı

2024 Paris Olimpiyatları'nda kürek branşında sekizli erkekler final yarışmaları heyecan verici anlara sahne oldu.

Büyük Britanya'nın Görkemli Zaferi

Vaires Sur Marne Nautical alanında düzenlenen finallerde Büyük Britanya, 5 dakika 22 saniye ve 88 salise ile hızla yarışı tamamlayarak altın madalya kazandı.

Diğer Ödül Sahipleri

Hollanda, 5 dakika 23 saniye ve 92 salise ile gümüş madalyanın sahibi olurken, Amerika Birleşik Devletleri 5 dakika 25 saniye ve 28 salise derecesi ile bronz madalya kazanarak üstün bir performans sergiledi.

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