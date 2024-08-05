Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Enes Başar Son 16 Tura Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

Bugün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları sahnelenmeye başladı. Champ de Mars Arena'da düzenlenen etkinlikte Türk milli güreşçi Enes Başar, erkekler 60 kilo grekoromen stil kategorisinde mindere çıktı.

Enes Başar'ın İlk Müsabakası

Enes Başar, mücadelesinde Sırp rakibi Georgij Tibilov ile karşılaştı. İlk yarısında 7-0 geride olduğu maçta büyük bir azim göstererek rakibini 8-7 mağlup etmeyi başardı ve böylece son 16 turuna yükseldi.

Sonraki Rakibi Romanyalı Arnaut

Başar, son 16 turunda bugün Romanyalı güreşçi Razvan Arnaut ile karşılaşacak. Tüm Türkiye'nin desteklediği milli sporcu, başarılı bir performans sergileyerek madalya yolunda ilerlemeyi hedefliyor.