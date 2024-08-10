Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Erkekler Hentbolda Finalistler Belirlendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Erkekler Hentbolda Finalist Takımlar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler hentbolda finale çıkan takımlar belli oldu. Yarı final mücadelesinde Almanya, İspanya’yı 25-24 mağlup ederek finale ulaşmayı başardı. Diğer yarı finalde ise Danimarka, Slovenya’yı 31-30'luk skorla geçerek finale adını yazdırdı.

Final ve Bronz Madalya Maçı Programı

Final karşılaşmaları, yarın saat 14.30'da Almanya ile Danimarka arasında gerçekleşecek. Ayrıca, bronz madalya maçında ise saat 10.00'da İspanya ve Slovenya karşı karşıya gelecek. Not: Tüm saatler Türkiye Saati (TSİ) baz alınarak belirtilmiştir.