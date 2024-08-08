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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Hatice Kübra İlgün Çeyrek Finale Yükselmedi

Paris 2024'te Hatice Kübra İlgün, 57 kg'da çeyrek finale yükselemeyerek turnuvaya veda etti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:32
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Hatice Kübra İlgün Çeyrek Finale Yükselmedi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Müsabakaları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, kadınlar 57 kilogram tekvando kategorisinde heyecan dolu anlar yaşandı.

Hatice Kübra İlgün ve Yujin Kim Maçı

Grand Palais'te gerçekleştirilen müsabakada Türk milli sporcusu Hatice Kübra İlgün, Güney Koreli sporcu Yujin Kim ile ringe çıktı.

Maç Sonucu ve Sonuçlar

İlgün, rakibi Yujin Kim'e 2-0 mağlup oldu ve böylece çeyrek finale yükselemeyerek turnuvaya veda etti.

Not olarak, Yujin Kim'in finale yükselmesi durumunda İlgün, bronz madalya için repesaj mücadelesine katılma hakkına sahip olacaktı.

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