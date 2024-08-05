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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: İtalyan Tenis İkilisi Altın Madalya Kazandı

Paris 2024'te İtalyan tenisçiler Sara Errani ve Jasmine Paolini, çift kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 00:44
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: İtalyan Tenis İkilisi Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Tenis Başarıları

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, spor tarihinde önemli anlara ev sahipliği yapıyor. Tenis branşında, çift kadınlar kategorisinde altın madalya, İtalyan sporcular Sara Errani ve Jasmine Paolini tarafından kazanıldı.

Final Mücadelesi Detayları

Philippe-Chatrier Kortu'nda gerçekleşen final mücadelesi, tam 1 saat 24 dakika sürdü. İtalyan ikili, finale yükselen rakipleri Mirra Andreeva ve Diana Shnaider ile karşılaştı. Mücadeleyi 2-1'lik bir skorla kazanan Errani-Paolini ikilisi, zaferlerini altın madalaya dönüştürdü.

İtalyan Çiftinin Sevinci

Tenis tutkunları, Paris 2024'teki bu önemli başarıyı coşkuyla karşıladı. Errani ve Paolini, aldıkları bu ödül ile tarihe geçerken, İtalya'nın tenis alanındaki güçlenmesine de bir örnek teşkil ettiler.

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