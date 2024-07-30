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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Japonya Liderliği Koruyor

Paris 2024'te Japonya, üçüncü günde 6 altın madalya ile liderliğini sürdürürken Türkiye ilk madalyasını kazandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 00:17
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Japonya Liderliği Koruyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Üçüncü Gün

Paris'te devam eden 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde Japonya, toplamda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak ülkeler sıralamasında liderliğini devam ettirdi.

Oyunların Öne Çıkanları

Üçüncü gün, Japonya'nın artistik cimnastis ve kaykay branşlarında altın madalya kazanmasıyla sonuçlandı, böylece toplam altın sayısını 6'ya çıkardı. Ev sahibi Fransa, 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalya ile ikinci sıraya yerleşti.

Üçüncü sırayı ise Çin, 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile aldı. Avustralya, 5 altın ile dördüncü sıraya düştü. Güney Kore ise 5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile beşinci sırada bulunuyor.

Türkiye'nin İlk Madalyası

İlk iki gün boyunca madalya kazanamayan Türkiye, okçuluk alanında bronz madalya alarak 36 ülkeden biri olmayı başardı. Ülkemiz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanabilen ülkeler arasına girmiş oldu.

Madalya Tablosu

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
Japonya 6 2 4 12
Fransa 5 8 3 16
Çin 5 5 2 12
Avustralya 5 4 - 9
Güney Kore 5 3 1 9
ABD 3 8 9 20
Türkiye - - 1 1

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