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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Judoda Hırvat Matic Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hırvat Barbara Matic, kadınlar 70 kiloda judoda altın madalya sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 20:43
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Judoda Hırvat Matic Altın Madalya Kazandı

Zafere Bir Adım Kalmasi: Hırvat Judocu altın madalya kazandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, kadınlar 70 kg judo kategorisinde Hırvat sporcu Barbara Matic, altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Finaldeki Mücadele

Champ de Mars Arena'da gerçekleşen müsabakalarda, milli judocumuz Fidan Ögel, ilk turda elenerek turnuvaya veda etti. Matic, finalde karşıladığı Alman judocu Miriam Butkereit'i yenerek zirveye ulaştı.

Madalyaların Dağılımı

Bu kategoride bronz madalyaların sahibi ise Belçikalı Gabriella Willems ve Avusturyalı Michaela Polleres oldu. Her iki sporcu, performanslarıyla göz doldurdu.

Paris 2024, spor dünyasında unutulmaz anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

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