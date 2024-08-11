Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Kano Sprint Finali

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kano Sprint Heyecanı

Kano sprint kadınlar kayak tekli 500 metre finali, Nautical St-Flat parkurunda gerçekleştirildi.

Lisanslı Sporcu Lisa Carrington Zirvede

Yeni Zelanda'nın uluslararası arenasındaki başarılı sporcularından Lisa Carrington, toplamda 1 dakika 47 saniye 36 saliselik bir süre ile altın madalyayı kazandı. Bu zafer, onun Olimpiyat tarihinde kazandığı önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Podyumda Diğer Kazananlar

Gümüş madalya, Macaristan'dan Tamara Csipes tarafından 1 dakika 48 saniye 44 saliselik süre ile elde edildi. Bronz madalya ise Danimarka'dan Emma Aastrand Jorgensen’e ait olup yarışmayı 1 dakika 49 saniye 76 saliseyle tamamladı.

Bu sonuçlar, sporcuların yanısıra ülkeleri için de büyük bir gurur kaynağı oldu ve podyumda Yeni Zelanda'nın bayrağı dalgalandı.