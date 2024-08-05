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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Karışık Yelken Takımında Olumsuz Hava Koşulları

Olimpiyatlardaki 470 karışık yelken yarışları, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 20:05
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Karışık Yelken Takımında Olumsuz Hava Koşulları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, sporcuların heyecanla beklediği bir etkinlik olmayı sürdürüyor. Ancak, Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 Karışık Yelken Milli Takımı için zorlu bir gün yaşandı.

Olumsuz Hava Koşulları

Bugün Marsilya Marina'da gerçekleştirilmesi planlanan yelken branşındaki 470 karışık takım yarışları, elverişsiz hava koşulları yüzünden iptal edildi. Milli takımın, yağan yağmur ve sert rüzgarlar nedeniyle yarışamadığı bildirildi.

Geçici Ara

Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, rakipleriyle olan mücadelesine yarın devam edeceklerini duyurdu. Sporcular, yarının daha elverişli hava koşullarında yarışmayı dört gözle bekliyorlar.

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