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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 Metre Platform Atlamada Altın Madalya Çin'in

Yuan Cao, Paris 2024'te erkekler 10 metre platform atlamada altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 18:46
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 Metre Platform Atlamada Altın Madalya Çin'in

Yuan Cao Altın Madalyayı Kucakladı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, erkekler 10 metre platform atlama yarışması büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Bu prestijli etkinlikte, Çinli atlet Yuan Cao, 547.50 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Podyumda Renkli Anlar

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışmada oldukça zorlu bir müsabaka yaşandı. Japon sporcu Rikuto Tamai, 507.65 puanla gümüş madalya kazanırken, Büyük Britanya'dan Noah Williams ise 497.35 puanla bronz madalya elde etti.

Bu sonuçlar, 2024 Paris Olimpiyatları'nın rekabetçi atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi. Sporcuların gösterdiği performans, izleyicilerde büyük bir hayranlık oluşturdu.

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