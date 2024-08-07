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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ali Cengiz'in Şansı

Ali Cengiz, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Polonyalı rakibine yenilerek son 16 turuna veda etti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 13:08
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Ali Cengiz'in Şansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında gerçekleştirilen güreş müsabakaları, bu yılın en çok konuşulan spor etkinlikleri arasında yer alıyor.

Ali Cengiz'in Mücadelesi

Milli güreşçimiz Ali Cengiz, Champ de Mars Arena'da düzenlenen müsabakalarda, grekoromen stil 87 kilogram kategorisinde Polonyalı Arkadiusz Marcin Kulynycz ile karşılaştı.

Müsabaka Sonucu

Ali Cengiz, zorlu geçen karşılaşmada rakibine 5-3 yenilerek son 16 turuna veda etti. Bu sonuçla birlikte Ali, Polonyalı rakibinin finale yükselmesi durumunda bronz madalya için repesaj mücadelesi verme fırsatını elde edecektir.

Olimpiyat oyunlarında hedeflerini gerçekleştirmek için mücadele eden Ali Cengiz, ülkemizi gururlandıracak bir performans sergileme çabasındadır.

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