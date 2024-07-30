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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılıkta Büyük Britanya Zaferi

Büyük Britanyalı atıcı Nathan Hales, Paris 2024 Olimpiyatlarında altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 18:03
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılıkta Büyük Britanya Zaferi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık Başarıları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşında heyecan dolu bir yarış yaşandı. Trap kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalarda, Büyük Britanya'dan Nathan Hales, sergilediği üstün performansla altın madalya sahibi oldu.

Müsabakaların Detayları

Chateauroux Atıcılık Merkezi’nde yapılan finalde, Hales toplamda 48 puan toplayarak rakiplerini geride bıraktı. Bu başarıyla birlikte, Hales'in olimpiyat tarihine adını altın harflerle yazdırdığı bir başka olay gerçekleşti.

Diğer Madalya Sahipleri

Doğu Asya temsilcisinden Ying Qi, 44 puanla gümüş madalya kazanırken, Guatemala'dan Brol Cardenas bronz madalya ile ödüllendirildi. Bu üç sporcu, uluslararası arenada kendi ülkelerini başarıyla temsil etti.

Olimpiyat oyunları, sporcuların ve ülkelerin başarılarını sergileyebilmeleri için önemli bir platform olmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla takip edilmektedir.

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