Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Badminton Tek Kadınlar Finali

Paris 2024 Olimpiyatları Badminton Tek Kadınlar Finali

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda badminton tek kadınlar müsabakalarının finali, La Chapelle Arena'da gerçekleştirildi.

Altın Madalya Se Young An'ın

Güney Koreli sporcu Se Young An, finalde Bing Jiao He ile karşılaştı. Bu heyecan dolu karşılaşmayı Se Young An, 21-13 ve 21-16'lık setlerle 2-0 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Sakatlıklar ve Sonuçlar

Bronz madalya müsabakası düzenlenmedi. Yarı finalde Carolina Marin karşısında ilk seti 21-14 kazanan, ancak ikinci sette 10-8 öndeyken dizinden sakatlanan İspanyol sporcu, maçı tamamlayamadı. Marin'in bu talihsiz durumu, finalde Bing Jiao He'nin yer almasına yol açtı.

Güney Koreli Se Young An'a yarı finalde mağlup olan Gregoria Mariska Tunjung, finalde rakibi olmadığı için bronz madalya kazandı.