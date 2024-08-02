Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda BMX Yarışları: Madalya Sahipleri Belli Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda BMX Yarışları Başladı

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında bisiklet branşının BMX yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu.

Erkekler Kategorisi Sonuçları

Fransa'nın başkenti Paris'teki BMX Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışlarda erkeklerde Joris Daudet altın madalya kazanırken, Sylvain Andre gümüş, Romain Mahieu ise bronz madalya ile yeni başarılara imza attı.

Kadınlar Kategorisi Sonuçları

Kadınlar kategorisinde ise Saya Sakakibara altın madalya kazanırken, Manon Veenstra gümüş, Zoe Claessens de bronz madalya ile yarışları tamamladı.

Bu sonuçlarla birlikte Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, BMX branşında heyecan verici bir madalya seremonisi yaşamış oldu.