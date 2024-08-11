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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boksun Kazananı

Qian Li, Paris 2024'te kadınlar 75 kiloda altın madalya kazandı. Boks finalinde rakibini 5-0 yendi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 01:27
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 01:27
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boksun Kazananı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Müsabakaları

Kadınlar 75 Kilo Finali Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen boks kadınlar 75 kilo final müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

Özellikle Roland-Garros stadyumunda gerçekleşen finalde, Qian Li rakibi Atheyna Bibeichi Bylon ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede, Çinli sporcu 5-0'lık skorla galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu.

Finalde gümüş madalya ile yetinen Atheyna Bibeichi Bylon, gösterdiği performansla da dikkat çekti. Ayrıca, bronz madalya mücadelesinde Caitlin Parker ve mülteci olimpiyat takımından Cindy Winner Djankeu Ngamba da başarılı oluştular.

Medal Listesi

  • Altın Madalya: Qian Li (Çin)
  • Gümüş Madalya: Atheyna Bibeichi Bylon (Panama)
  • Bronz Madalya: Caitlin Parker (Avustralya)
  • Bronz Madalya: Cindy Winner Djankeu Ngamba (Mülteci Olimpiyat Takımı)

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