Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boksun Kazananı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Müsabakaları

Kadınlar 75 Kilo Finali Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen boks kadınlar 75 kilo final müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

Özellikle Roland-Garros stadyumunda gerçekleşen finalde, Qian Li rakibi Atheyna Bibeichi Bylon ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede, Çinli sporcu 5-0'lık skorla galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu.

Finalde gümüş madalya ile yetinen Atheyna Bibeichi Bylon, gösterdiği performansla da dikkat çekti. Ayrıca, bronz madalya mücadelesinde Caitlin Parker ve mülteci olimpiyat takımından Cindy Winner Djankeu Ngamba da başarılı oluştular.

Medal Listesi