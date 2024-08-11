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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boksun Şampiyonu Bakhodir Jalolov

Özbek boksör Bakhodir Jalolov, Paris 2024'te +92 kiloda altın madalyayı kazandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 01:29
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 01:29
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boksun Şampiyonu Bakhodir Jalolov

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boksun Şampiyonu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında gerçekleştirilen boks erkekler +92 kilo final mücadelesinde, Özbek boksör Bakhodir Jalolov, büyük bir başarı göstererek altın madalyanın sahibi oldu.

Final Mücadelesi

Roland-Garros tatlarını soluyarak yapılan bu kritik müsabakada, Jalolov, İspanyol Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın sonucunda, Jalolov aldığı 5-0’lık galibiyetle zaferini ilan etti.

Madalya Sıralaması

Jalolov'un altın madalayla taçlandırdığı bu başarıda, El Aissaoui gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyalar ise Fransız Djamili-Dini Aboudou Moindze ile Alman Nelvie Raman Taifack tarafından paylaşıldı.

Bu sonuçlarla, Paris 2024 Olimpiyatları boks alanında unutulmaz anlara sahne oldu.

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