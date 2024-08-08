Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Emel Dereli Final Hakkı Kayıp

Emel Dereli, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Gülle Atmada Finale Geçemedi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar gülle atma elemeleri Stade de France'da gerçekleştirildi. Milli atlet Emel Dereli, yarışmada 17.02 metrelik derecesiyle kendi serisinde 13. sırada yer aldı.

Elemelerdeki Performansı

Emel Dereli, genel klasmanda ise 24. sırada yer alarak finallere yükselebilme hakkını kaybetti. Milli atletimiz için bu sonuç hayal kırıklığı yarattı.

Bu Sonuç Ne Anlama Geliyor?

Dereli'nin bu performansı, Olimpiyatlar öncesi büyük bir motivasyon kaynağı olmasına rağmen, finallere katılma hedefine ulaşamaması gözler önüne serdi.