Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Futbol Heyecanı Başladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Futbol Müsabakaları Başladı

26 Temmuz Cuma günü resmi açılışı yapılacak olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın futbol branşında ilk gün karşılaşmaları geride kaldı. İlk gün alınan sonuçlar ise şu şekildedir:

Özbekistan - İspanya: 1-2

- İspanya: Gine - Yeni Zelanda: 1-2

- Yeni Zelanda: Irak - Ukrayna: 2-1

- Ukrayna: Japonya - Paraguay: 5-0

- Paraguay: Fransa - ABD: 3-0

- ABD: Mali - İsrail: 1-1

- İsrail: Mısır - Dominik Cumhuriyeti: 0-0

- Dominik Cumhuriyeti: Arjantin - Fas: 1-2

Olaylı Arjantin-Fas Maçı

Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadı'nda oynanan Arjantin-Fas karşılaşması, beklenmedik olaylara sahne oldu. Fas, ilk yarının son dakikalarında ve 49. dakikada bulduğu gollerle öne geçti. Ancak, Arjantin 68. dakikada farkı azaltarak durumu 2-1 yaptı. Mücadelenin uzatmaları sırasında Arjantin, sahada gösterdiği performansla durumu 2-2ye getirdi.

Ama bu gol sonrası sahaya inen taraftarlar, stadyumda gerginliğe sebep oldu. Maçın hakemi ve futbolcular soyunma odasına gitti. Paris 2024 resmi sitesi maçı 2-2 sonlandırdı, ancak bir saat sonra oynanan VAR incelemeleri sonucunda İsveçli hakem Glenn Nyberg, Arjantin'in golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Boş tribünler arasındaki mücadele, 3 dakika daha oynandıktan sonra noktalandı ve Fas bu olaylı maçı 2-1 kazanmış oldu.