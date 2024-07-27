Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Madalyalar Sahiplerini Buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk olarak altın madalyalar Çin'e gitti. Oyunların heyecan verici sahnelerinden biri, Aquatics Centre'da düzenlenen kadınlar 3 metre senkronize tramplen müsabakaları oldu.

Başarılı Performanslar

Çin temsilcileri Yani Chang ve Yiwen Chen, 337.68 puan alarak zirvede yer aldılar. ABD takımı ise Sarah Bacon ve Kassidy Cook ile 314.64 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Büyük Britanya adına yarışan Scarlett Mew Jensen ve Yasmin Harper ikilisi, 302.28 puanla bronz madalyayı kazandı.

Atıcılıkta Madalya Dağılımı

Atıcılıkta 10 metre havalı tüfek karışık takım müsabakaları da büyük bir rekabete sahne oldu. Bu kategoride, Lihao Sheng ve Yuting Huang öncülüğündeki Çin takımı, Güney Kore'den Hajun Park ve Jihyeon Keum ikilisini 16-12 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Güney Kore'nin gümüş madalya kazandığı bu kategoride Kazakistan ise Islam Saptayev ve Alexandra Le ile temsil edilerek, Almanya'yı 17-5 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyatların geride kalan bölümlerinde daha birçok heyecan verici müsabaka bekleniyor.