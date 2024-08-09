Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kano Sprint Mücadeleleri Sona Erdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kano Sprint Sonuçları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gerçekleştirilen kano sprint tek erkekler 1000 metre yarışında madalya sahipleri belli oldu.

Altın Madalyanın Sahibi: Martin Fuksa

Vaires-sur-Marne Nautical merkezinde düzenlenen yarışlarda, Çek sporcumuz Martin Fuksa, serinin birincisi olarak altın madalyayı kuşandı.

Gümüş ve Bronz Madalya Sahipleri

Brezilyalı Isaquias Queiroz, 1000 metre kano sprintte gümüş madalya kazanırken, Moldovalı Serghei Tarnovschi bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kano sprint branşının heyecanını artırdı ve sporcular arasındaki yarışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.