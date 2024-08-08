Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Madalya Tablosu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12. Gün

Paris'te devam eden 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12. gün geride kalırken, madalya tablosunda önemli gelişmeler yaşandı. ABD, 27 altın, 35 gümüş ve 32 bronz madalya ile liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

ABD’nin Başarısı

Oyunların 12. gününde ABD, 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplamda 94 madalya ile ilk sırada yer aldı. Bu başarısıyla birlikte ülkeler sıralamasındaki yerini korudu.

Çin ve Diğer Ülkeler

Çin, 12. günde 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplamda 65 madalya ile ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ise Avustralya, toplam 41 madalya (18 altın, 12 gümüş ve 11 bronz) ile yer alıyor. Ev sahibi Fransa ise 51 madalyayla dördüncü sırada.

Türkiye’nin Durumu

Oyunlar boyunca 80 ülkenin madalya kazandığı bu organizasyonda Türkiye, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile 58. sıradadır. Türkiye'nin bu performansı, Kırgızistan ile eşit puanda, alt sıralarda yer almasına neden oldu.

Madalya Tablosu (12. Gün Sonu)

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam ABD 27 35 32 94 Çin 25 23 17 65 Avustralya 18 12 11 41 Fransa 13 17 21 51 Türkiye 0 1 3 4

Oyunlar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ederken, madalya mücadelesi ve rekabet önümüzdeki günlerde daha da kızışacak.