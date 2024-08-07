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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Atletler 23. Oldu

Mazlum Demir ve Ayşe Tekdal, Paris 2024 Olimpiyatları maraton karışık bayrak yarışında 23. sırayı aldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:26
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Atletler 23. Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Yarışma Sonuçları

Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda milli atletler Mazlum Demir ve Ayşe Tekdal, maraton karışık bayrak yarışında mücadele ettiler.

Final Performansı

Atletizm alanında gerçekleştirilen maraton karışık bayrak yarışında temsilcilerimiz, 3.14:53 derecesiyle organizasyonu 23. sırada tamamladı. Yarışa toplamda 25 çift katıldı ve bazı ekipler yarışı tamamlayamadı.

Podyum Dereceleri

Yarışta, İspanyol atletler Alvaro Martin ve Maria Perez 2.50.31 derecesiyle altın madalya kazandı. Ekvadorlu sporcular Brian Daniel Pintado ve Glenda Morejon, 2.51:22 ile gümüş, Avustralyalı Rhydian Cowley ve Jemima Montag ise 2.51.38 derecesiyle bronz madalya elde ettiler.

Olimpiyat Oyunları'ndaki bu performans, diğer sporcularımıza da ilham vermektedir.

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