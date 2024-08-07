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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Quincy Hall Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024'te Quincy Hall, erkekler 400 metre finalinde altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 23:48
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Quincy Hall Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan dolu atletizm yarışları devam ediyor.

Erkekler 400 Metre Finali

Erkekler 400 metre finalinde ABD'li atlet Quincy Hall, 43.40 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.

Yarışta Büyük Britanya'dan Matthew Hudson-Smith, 43.44 saniyelik süresiyle gümüş madalya elde ederken, Zambiya'dan Muzala Samukonga ise 43.74 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Stade de France'ta gerçekleşen bu unutulmaz finale, dünya genelinden büyük bir ilgi vardı ve sporseverler büyük bir coşkuyla yarışmayı izledi.

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