Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Sporcuların Mücadeleleri

Paris 2024 Özellikle Sorunlarla Dolu

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcular, madalya hayalleriyle birlikte, çeşitli zorluklarla da karşı karşıya kalıyorlar. Paris’te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 100 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açtı. 26 Temmuz’da start alan oyunlarda, 10.500 sporcu ve antrenörlerinin de aralarında bulunduğu 15.000 kişi, Olimpiyat Köyü'nde konaklamakta.

Yetersiz Beslenme ve Sıcaklık Sorunları

Olimpiyat Köyü’ndeki yemeklerin yetersizliği, sporcular arasında tartışmalara yol açıyor. Protein ağırlıklı gıdaların, özellikle et ve yumurta miktarının az olduğu ifade edilmekte. Çeşitli branşlardan yıldız isimler, içme suyuna ulaşımda da zorluk yaşadıklarını belirtirken, klima yerine yeraltı suyu ile soğutma sisteminin etkisiz olduğuna dikkat çekiyorlar. Sporcular, sıcaklık problemini çözebilmek için ülkelerinden getirdikleri mobil klimaları kullanmaya yöneliyor.

Karton Yataklar ve Dinlenme Sorunları

Sıcak günlerde dinlenme ihtiyacını karşılamak isteyen sporcular, karton yatakların konforundan memnun kalmadıklarını bildiriyorlar. Özellikle futbolcular, yatakların yetersizliği hakkında birçok şikayet yapmakta.

Coco Gauff’un Eleştirileri

Olimpiyat Köyü’nde yaşanan zorlukları sosyal medyada paylaşan sporculardan biri de ABD’li tenisçi Coco Gauff oldu. Gauff, takım arkadaşlarıyla yaşadığı sıkışık alanı vurgulayan bir video paylaşarak şu notu düştü: "10 kız, iki banyo. Ben hariç tüm tenisçi kızlar bir otele taşındı. Yani şimdi sadece 5 kız var ve iki banyo var." Ayrıca, karton yataklarda uyuyabilmek için okçuluk takımından yatak örtüsü ödünç aldığını da ifade etti.