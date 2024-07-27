Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarih Yazdı: Şevval İlayda Tarhan Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin Gururu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, kadınlar 10 metre havalı tabanca elemelerinde Türkiye’yi temsil eden Şevval İlayda Tarhan, gösterdiği performansla finale yükselmeyi başardı. Milli sporcu, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen elemelerde 577 puan toplayarak 7. sıraya yerleşti.

İlk Kez Olimpiyatlarda

Olimpiyatlara ilk kez katılan Şevval İlayda, finale katılmaya hak kazanarak Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun belirttiğine göre, bu disiplinde finale yükselen ilk Türk sporcu olmayı başardı.

Diğer Milli Sporcular

Aynı kategoride yarışan diğer bir Türk atıcı Şimal Yılmaz ise 557 puanla 42. sırada yer alarak finale kalamadı.

Final Mücadelesi

Kadınlar 10 metre havalı tabanca finali, yarın TSİ 13.00'te başlayacak. Şevval İlayda'nın bu önemli yarışmadaki performansı merakla bekleniyor.