Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarih Yazdı: Şevval İlayda Tarhan Finale Yükseldi

Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca finaline katılmayı başardı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 15:11
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarih Yazdı: Şevval İlayda Tarhan Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin Gururu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, kadınlar 10 metre havalı tabanca elemelerinde Türkiye’yi temsil eden Şevval İlayda Tarhan, gösterdiği performansla finale yükselmeyi başardı. Milli sporcu, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen elemelerde 577 puan toplayarak 7. sıraya yerleşti.

İlk Kez Olimpiyatlarda

Olimpiyatlara ilk kez katılan Şevval İlayda, finale katılmaya hak kazanarak Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun belirttiğine göre, bu disiplinde finale yükselen ilk Türk sporcu olmayı başardı.

Diğer Milli Sporcular

Aynı kategoride yarışan diğer bir Türk atıcı Şimal Yılmaz ise 557 puanla 42. sırada yer alarak finale kalamadı.

Final Mücadelesi

Kadınlar 10 metre havalı tabanca finali, yarın TSİ 13.00'te başlayacak. Şevval İlayda'nın bu önemli yarışmadaki performansı merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

KPSS şartı yok, çılgın maaş var! O üniversite az önce yeni personeller için alım ilanı açtı

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

Duyduk duymadık demeyin Selpak havlu kağıt 219 TL’den 79 TL’ye düştü acele edin

DASK'ını Akbank'a yaptırana trink diye iade ödemesi! Akbank'tan çoşturan kampanya

KPSS şartı yok, çılgın maaş var! O üniversite az önce yeni personeller için alım ilanı açtı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!