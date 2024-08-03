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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Teniste Bronz Madalya

ABD'li tenisçiler Taylor Fritz ve Tommy Paul, Paris 2024'te bronz madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:38
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Teniste Bronz Madalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tenis Coşkusu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında, tenis branşı çift erkekler kategorisinde büyük bir başarı elde edildi.

Bronz Madalya Mücadelesi

ABD'li tenisçiler Taylor Fritz ve Tommy Paul, Philippe-Chatrier Kortu'nda gerçekleştirilen finalde, Çek sporcular Tomas Machac ve Adam Pavlasek ile karşılaştı. Mücadele 1 saat 10 dakika sürdü.

Set Sonuçları

Fritz-Paul ikilisi, ilk seti 6-3, ikinci seti ise 6-4 kazanarak toplamda 2-1'lik bir galibiyetle bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuç, Amerikalı sporcuların önemli bir uluslararası başarı elde etmesine vesile oldu.

Bu başarı, ABD'nin tenis alanındaki gücünü uluslararası arenada bir kez daha kanıtladı. Sporcular, Olimpiyat Oyunları'ndaki performansları ile tarihe geçtiler.

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