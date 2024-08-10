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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Rey Higuchi Altın Madalya Kazandı

Japon güreşçi Rey Higuchi, 57 kiloda altın madalyayı kazandı. ABD'li rakibini mağlup etti.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 00:18
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Rey Higuchi Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Heyecanı

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında heyecan dolu anlar yaşandı. Erkekler 57 kilo kategorisinde yarışan Rei Higuchi, altın madalya kazanarak Japonya'ya büyük bir başarı getirdi.

Final Mücadelesi

Champ de Mars Arena'da yapılan finalde, Higuchi, ABD'li Spencer Richard Lee ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede üstün bir performans sergileyen Japon sporcu, rakibini mağlup etmeyi başardı.

Branşta Diğer Dereceler

Bu kategoride bronz madalyalar ise Özbek güreşçi Gulomjon Abdullaev ve Hintli sporcu Aman Sehrawat arasında paylaşıldı. Her iki sporcu da gösterdikleri mücadele ile dikkat çekti.

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