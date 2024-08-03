Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Sena Can'ın Başarılı Sket Performansı

Milli atıcı Sena Can, Paris 2024'te sket elemelerinde dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:49
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Sena Can'ın Başarılı Sket Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Gün Elemeleri Tamamlandı

Milli sporcu Sena Can, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer aldığı sket elemelerinin ilk gününde etkileyici bir performans sergiledi.

Chateauroux'da Yapılan Elemelerde Başarı

Fransa'nın Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde, Sena Can toplamda 75 atış yaparak bunların 65'inde isabet sağladı. Bu sonuç, onun üst düzey bir sporcu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İkinci Gün Elemeleri Bekleniyor

Elemelerin ikinci günü, yarın gerçekleştirilecek. Spor severler, Sena Can’ın bir sonraki performansını merakla bekliyor.

Bu yarışmalar, Sena'nın olimpiyat hedeflerine yönelik önemli bir adım olarak kaydediliyor.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız