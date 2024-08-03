Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Sena Can'ın Başarılı Sket Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Gün Elemeleri Tamamlandı

Milli sporcu Sena Can, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer aldığı sket elemelerinin ilk gününde etkileyici bir performans sergiledi.

Chateauroux'da Yapılan Elemelerde Başarı

Fransa'nın Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde, Sena Can toplamda 75 atış yaparak bunların 65'inde isabet sağladı. Bu sonuç, onun üst düzey bir sporcu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İkinci Gün Elemeleri Bekleniyor

Elemelerin ikinci günü, yarın gerçekleştirilecek. Spor severler, Sena Can’ın bir sonraki performansını merakla bekliyor.

Bu yarışmalar, Sena'nın olimpiyat hedeflerine yönelik önemli bir adım olarak kaydediliyor.