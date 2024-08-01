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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Summer McIntosh Altın Madalyayı Kazandı

Kanadalı yüzücü Summer McIntosh, kadınlar 200 metre kelebekte altın madalyanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:33
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Summer McIntosh Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Finalleri

Kanadalı yüzücü Summer McIntosh, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 200 metre kelebek kategorisinde tarihi bir başarıya imza attı.

Yeni Olimpiyat Rekoru

Yüzme finalleri, Paris La Defense Arena'da gerçekleştirildi. McIntosh, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Yufei Zhang tarafından belirlenen 2 dakika 3 saniye 86 salise olan rekoru geride bırakarak 2 dakika 3 saniye 3 saliselik derecesiyle altın madalyayı kazandı.

Gümüş ve Bronz Madalya Sahipleri

ABD'li yüzücü Regan Smith, 2 dakika 3 saniye 84 salise ile gümüş madalyanın sahibi olurken, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda rekoru elinde bulunduran Yufei Zhang, 2 dakika 5 saniye 9 salise ile bronz madalya elde etti.

Summer McIntosh'un bu başarıyı elde etmesi, dünyada büyük bir heyecan ve sevinç yarattı. Olimpiyat Oyunları'nda sergilenen bu performans, yüzme tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu.

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