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Paris 2024 Olimpiyatları: Boks Erkekler 71 Kilo Finali

Asadkhuja Muydinkhujaev, Paris 2024'te boks erkekler 71 kiloda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 00:48
Paris 2024 Olimpiyatları: Boks Erkekler 71 Kilo Finali

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Müsabakaları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks müsabakalarında erkekler 71 kiloda büyük bir heyecan yaşandı. Asadkhuja Muydinkhujaev, finalde gösterdiği üstün performansla altın madalyayı kazanmayı başardı.

Final Maçının Detayları

Roland-Garros stadyumunda gerçekleşen finalde, Meksikali sporcu Marco Alonso Verde Alvarez ile karşılaşan Muydinkhujaev, rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu zafer, ona olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Madalya Kazananları

Bu organizasyonda Marco Alonso Verde Alvarez, gümüş madalyanın sahibi olurken, Omari Jones ve Lewis Richardson bronz madalya ile ödüllendirildi.

Mücadelenin sonucuyla birlikte, Özbekistan adına büyük bir başarı elde ediliyor ve spor dünyasında dikkat çekici bir performans sergileniyor.

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