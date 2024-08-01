Paris 2024 Olimpiyatları: Busenaz Sürmeneli Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan dolu anlar yaşanıyor. Bu büyük organizasyonda dikkat çeken isimlerden biri de son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli.

Çeyrek Finale Yükselme Mücadelesi

Oyunların boks branşında, Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo kategorisinde son 16 turunda Polonyalı Aneta Rygielska ile karşı karşıya geldi. Sürmeneli, bu kritik maçı 4-1’lik skorla kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Bir Sonraki Rakip: Tayland

Busenaz, çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile ringe çıkacak. Tüm gözler bu önemli karşılaşmaya çevrildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli (kırmızı), North Paris Arena’da boks branşının kadınlar 66 kilo son 16 turu maçında Polonyalı Aneta Rygielska (mavi) ile karşılaştı.