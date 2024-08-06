Paris 2024 Olimpiyatları: Caroline Marks Kadınlar Sörfünde Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Sörf Efsanesi

2024 Paris Olimpiyatları kapsamında gerçekleştirilen kadınlar sörf müsabakaları, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Altın Madalyanın Sahibi

Fransız Polinezyası'nda yapılan yarışlarda, finalde 10.50 puan toplayarak birinci olan Caroline Marks, altın madalya ile ülkesi ABD'yi onurlandırdı.

Diğer Dereceler

Brezilyalı sörfçü Tatiana Webb, 10.33 puanla gümüş madalya kazanırken, ev sahibi ülke Fransa'dan Johanne Defay 12.66 puan alarak bronz madalya elde etti.

Bu sonuçlarla birlikte, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar sörf kategorisi büyük bir yarışma olarak tarihe geçti.