Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyatları: Imane Khelif Altın Madalya Kazandı

Cezayirli boksör Imane Khelif, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar 66 kiloda altın madalya kazanarak büyük tartışmalara neden oldu.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 00:45
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 00:45
Paris 2024 Olimpiyatları: Imane Khelif Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Branşında Altın Madalya

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar 66 kiloda, Cezayirli boksör Imane Khelif, büyük tartışmaların ortasında altın madalya kazandı.

Final Mücadelesi

Roland-Garros'ta yapılan finalde Liu Yang ile karşılaşan Khelif, rakibini 5-0 gibi net bir skorla yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Liu Yang gümüş madalyanın sahibi olurken, yarı finalde Khelif'in rakibi olan Tayvanlı Chin Nien Chen ve Khelif’in mağlup ettiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng, bronz madalyayı kazanan isimler arasında yer aldı.

Khelif’in Savaşımı ve Tartışmalar

Imane Khelif, turnuvanın son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmış ve bu müsabakanın 45. saniyesinde Carini ringden çekilmişti. Bu karşılaşmanın ardından Khelif, dünya spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Öte yandan, Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası sırasında yeterli uygunluk kriterlerini karşılayamadığı için diskalifiye edildiği de hatırlanıyor. Bu durum, Cezayirli boksörün olimpiyatlara katılımı için girişimlerde bulunulmasına yol açmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı