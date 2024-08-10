Paris 2024 Olimpiyatları: Imane Khelif Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Branşında Altın Madalya

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar 66 kiloda, Cezayirli boksör Imane Khelif, büyük tartışmaların ortasında altın madalya kazandı.

Final Mücadelesi

Roland-Garros'ta yapılan finalde Liu Yang ile karşılaşan Khelif, rakibini 5-0 gibi net bir skorla yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Liu Yang gümüş madalyanın sahibi olurken, yarı finalde Khelif'in rakibi olan Tayvanlı Chin Nien Chen ve Khelif’in mağlup ettiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng, bronz madalyayı kazanan isimler arasında yer aldı.

Khelif’in Savaşımı ve Tartışmalar

Imane Khelif, turnuvanın son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmış ve bu müsabakanın 45. saniyesinde Carini ringden çekilmişti. Bu karşılaşmanın ardından Khelif, dünya spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Öte yandan, Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası sırasında yeterli uygunluk kriterlerini karşılayamadığı için diskalifiye edildiği de hatırlanıyor. Bu durum, Cezayirli boksörün olimpiyatlara katılımı için girişimlerde bulunulmasına yol açmıştı.