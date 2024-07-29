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Paris 2024 Olimpiyatları: Klasik Yay Erkek Milli Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Kolombiya'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Hedef Hindistan ile zafer.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:25
Paris 2024 Olimpiyatları: Klasik Yay Erkek Milli Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Başarı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde, Klasik Yay Erkek Milli Takımı, okçuluk branşında Kolombiya ile karşılaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Müsabakanın Detayları

Les Invalides'te düzenlenen bu zorlu mücadelede, Türkiye'nin okçuluk takımı, Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluştu. Kolombiya takımı ise Andres Vera Hernandez, Jorge Enriquez ve Santiago Arcila'dan oluşmaktaydı.

İlk seti kaybeden milli sporcular, ardından üst üste iki set kazanarak durumu 4-2'ye getirdi. Ancak Kolombiya, dördüncü seti kazanarak mücadelede yeniden dengeyi sağladı. Son sette Türk sporcuların sergilediği etkileyici performans, skoru 5-4 yaparak çeyrek finale yükselmelerini sağladı.

Bir Sonraki Hedef: Hindistan

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Hindistan ile mücadele edecek. Takımın bu karşılaşma için hazırlandığı ve başarı hedefiyle yola çıktığı belirtiliyor.

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