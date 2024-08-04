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Paris 2024 Olimpiyatları: Kuzey Tunçelli'den Tarihi Başarı

Kuzey Tunçelli, Paris 2024'te 1500 metre serbest stil finalinde 5. oldu ve tarihe geçti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 20:09
Paris 2024 Olimpiyatları: Kuzey Tunçelli'den Tarihi Başarı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Anlar

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil yarışında önemli bir başarı sergileyerek 5. sırada tamamladı.

Kuzey Tunçelli'nin Performansı

Olimpiyat tarihindeki yüzme branşında finale kalan ilk Türk sporcu olma unvanına sahip 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde mücadele etti. Final yarışını 14.41.22’lik bir dereceyle tamamlayan genç yüzücü, Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcu olarak dikkat çekti.

Bobby Finke'nin Rekoru

Bu kategoride dikkat çeken bir diğer performansı ise ABD'li yüzücü Bobby Finke gösterdi. Finke, dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. Yarışı 14.30.67’lik dereceyle bitiren Finke, daha önce Çinli Yang Sun’a ait olan dünya ve olimpiyat rekorunu geride bıraktı.

Italian Gregorio Paltrinieri, 14.34.55’lik derecesi ile gümüş madalya kazanırken, İrlandalı Daniel Wiffen ise 14.39.63 ile bronz madalya elde etti.

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