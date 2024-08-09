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Paris 2024 Olimpiyatları: Letsile Tebogo Altın Madalya Kazandı

Botsvana'lı Letsile Tebogo, Paris 2024'te erkekler 200 metrede altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 01:10
Paris 2024 Olimpiyatları: Letsile Tebogo Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Tarihi Anlar

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşında önemli bir başarı yaşandı.

Letsile Tebogo'nun Başarısı

Botsvana'dan Letsile Tebogo, erkekler 200 metre finalinde 19.46 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Yarışmanın yapıldığı Stade de France, bu unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Podyumda Amerikan Atletler

Amerikalı sporcular da dikkat çekti. Kenneth Bednarek, 19.62'lik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, Noah Lyles ise 19.70 ile bronz madalyayı elde etti. Lyles, daha önce 100 metrede altın madalya kazanmasına rağmen bu yarışta istediği sonucu alamadı.

Lyles'ın Açıklamaları

Yarış sonrası basın toplantısında konuşan Lyles, 6 Ağustos Salı günü Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Bununla birlikte, yarışmaya katılma kararı alarak mücadeleye devam ettiğini söyledi. Bu durum, onun azim ve kararlılığını gösteriyor.

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