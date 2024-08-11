Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya ABD'ye Gitti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atletizm Heyecanı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar 100 metre engelli finali nefesleri kesti. ABD'li sporcu Masai Russell, bu yarışmada 12.33 saniyelik zamanı ile altın madalyanın sahibi oldu.

Final Sonuçları

Stade de France'taki finalde, Masai Russell'ın ardından Fransız atlet Cyrena Samba-Mayela, 12.34 saniye ile gümüş madalya kazandı. Porto Rikolu Jasmine Camacho-Quinn ise 12.36 saniye ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçlar, 2024 Olimpiyatları'nın atletizm alanındaki rekabetinin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi.