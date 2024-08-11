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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Boks Maratonu: Abdumalik Khalokov Altın Madalya Kazandı

Paris 2024'te boks erkekler 57 kiloda Özbek sporcumuz Abdumalik Khalokov altın madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 01:24
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 01:24
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Boks Maratonu: Abdumalik Khalokov Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Boks Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, boks müsabakalarıyla büyük bir coşkuyla devam ediyor. Erkekler 57 kilo finalinde Özbekistan'dan Abdumalik Khalokov, Kırgızistanlı Munarbek Seiitbek Uulu karşısında muhteşem bir performans sergileyerek altın madalya kazandı.

Final Maçının Detayları

Roland-Garros'ta gerçekleşen final müsabakasında Khalokov, rakibini 5-0'lık bir skorla mağlup etti. Bu sonuç, Özbek sporcunun uluslararası boksta kazandığı en üst düzey başarı olarak kaydedildi.

Diğer Madalya Sahipleri

Finalde gümüş madalya kazanan Munarbek Seiitbek Uulu olurken, Avustralya'dan Charlie Senior ile Bulgaristan'dan Javier Ibanez Diaz bronz madalya ile ödüllendirildi. Bu sonuçlar, 2024 Olimpiyatları'nda boksta büyük bir rekabetin yaşandığını gösteriyor.

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