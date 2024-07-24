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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Futbol Maçları Tamamlandı

Paris 2024 Olimpiyatları, futbol maçlarıyla başlamış olup, İspanya ve Özbekistan karşılaşmasında İspanya galip geldi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 19:13
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Futbol Maçları Tamamlandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda İlk Müsabakalar Tamamlandı

Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, ilk futbol maçlarının tamamlanmasıyla başladı. Resmi açılış töreni 26 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek.

Özbekistan vs İspanya Maçı

Olimpiyatların ilk futbol karşılaşması C Grubu’nda Özbekistan ile İspanya arasında oynandı. Parc des Princes stadyumunda gerçekleşen maçta, İspanyol takımı rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti.

Arjantin vs Fas İkilisi

B Grubu'ndaki diğer mücadelede ise Arjantin ve Fas, Saint-Etienne'deki Geoffroy Guichard Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Diğer Branşlar ve Devam Eden Müsabakalar

Günün kalan kısmında ragbi branşında çeşitli müsabakalar devam ediyor. Olimpiyatların heyecanı bütün hızıyla sürmekte.

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