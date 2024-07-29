Paris 2024 Olimpiyatları'nda Judoda Altın Madalya Kazanan Christa Deguchi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judo Başarısı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde, judoda kadınlar 57 kilo kategorisinde altın madalya Kanadalı sporcu Christa Deguchi tarafından kazanıldı.

Finaldeki Mücadele

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen final maçı, Christa Deguchi ve Güney Koreli Mimi Huh arasında gerçekleşti. Deguchi, bu zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak altın madalyayı elde etti.

Diğer Madalya Sahipleri

57 kiloda bronz madalya, Fransa'dan Sarah Leonie Cysique ve Japon Haruka Funakubo arasında paylaşıldı.