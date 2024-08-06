Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kaykay Kadınlar Park Kategorisi Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kaykay Başarıları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşının kadınlar park kategorisi heyecan dolu mücadelelere sahne oldu.

Altın Madalya Sahibi: Arisa Trew

Yarışmalar Concorde Meydanı'nda yapıldı ve burada Avustralya'dan Arisa Trew, 93.18 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Madalya Sahipleri

Japon sporcusu Cocona Hiraki, 92.63 puanla gümüş madalyayı kazanırken, Büyük Britanya'dan Sky Brown 92.31 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu yarışma, genç yeteneklerin dünya sahnesinde kendilerini gösterdiği önemli anlardan biri olarak kaydedildi.