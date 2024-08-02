Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kayra Özdemir Bronz Madalya Mücadelesini Kaybetti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judoda Yarışan Kayra Özdemir

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Kayra Özdemir, bronz madalya maçında elenerek organizasyonu beşinci sırada tamamladı.

Müsabakaların Detayları

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında, kadınlar +78 kilo kategorisinde ilk olarak Moğolistanlı sporcu Amarsaikhan Adiyarsuren'i 16.turda geride bırakan Kayra Özdemir, çeyrek finalde Japon Akira Sone'yi de yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı Final ve Brezilya'dan Altın Madalya

Yarı finalde İsrailli judocu Raz Hershko ile karşılaşan Kayra, bu mücadeleyi ippon puanıyla kaybetti ve altın madalya şansını yitirdi. Bronz madalya mücadelesinde ise Güney Koreli Hayun Kim'e karşı istediği sonucu alamayan milli sporcu, bu organizasyonu beşinci olarak tamamladı.

Bu kategoride altın madalya Brezilyalı Beatriz Souza'nın, gümüş madalya ise Raz Hershko'nun oldu. Diğer bronz madalya ise Fransız judocu Romane Dicko tarafından kazanıldı.

Kayra Özdemir, Rio 2016 ve Tokyo 2020 oyunlarında olduğu gibi Paris 2024'te de beşinci sırada yer aldı.