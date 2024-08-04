Paris 2024 Olimpiyatları'nda Nacra 17 Takımının Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Heyecanı

Milli yelkencilerden oluşan Nacra 17 Karışık Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde önemli mücadelesini sürdürüyor. Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı, Marsilya Marina'da gerçekleşen organizasyonda genel klasmanda 19. sırada yer alıyor.

Yarışların Detayları

Nacra 17 Karışık Takım kategorisinde yapılan yarışlarda, dördüncü yarışı 19. ve beşinci yarışı 18. sırada tamamlayan takım, altıncı yarışı ise tamamlayamadı. Bu sonuçlarla üçüncü gün sonunda genel klasmanda 19. sırada bulunarak, başarılı bir performans sergilemeye devam ediyorlar. Önümüzdeki Yarışlar

Nacra 17 dalında 12 yarışı tamamlayan sporcular, ilk 10'da yer alarak madalya mücadelesine katılma şansına sahip olacaklar. Millilerin mücadelesi yarın üç yeni yarışla devam edecek.