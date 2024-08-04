Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Nacra 17 Takımının Mücadelesi

Yelkenciler Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı, Paris 2024'te 19. sırada. Yarışlar devam edecek.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 20:11
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Nacra 17 Takımının Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Heyecanı

Milli yelkencilerden oluşan Nacra 17 Karışık Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde önemli mücadelesini sürdürüyor. Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı, Marsilya Marina'da gerçekleşen organizasyonda genel klasmanda 19. sırada yer alıyor.

Yarışların Detayları

Nacra 17 Karışık Takım kategorisinde yapılan yarışlarda, dördüncü yarışı 19. ve beşinci yarışı 18. sırada tamamlayan takım, altıncı yarışı ise tamamlayamadı. Bu sonuçlarla üçüncü gün sonunda genel klasmanda 19. sırada bulunarak, başarılı bir performans sergilemeye devam ediyorlar. Önümüzdeki Yarışlar

Nacra 17 dalında 12 yarışı tamamlayan sporcular, ilk 10'da yer alarak madalya mücadelesine katılma şansına sahip olacaklar. Millilerin mücadelesi yarın üç yeni yarışla devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor