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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Sportif Tırmanış Kadınlar Kategorisi Sonuçları

Janja Garnbret, Paris 2024'te altın madalya kazandı, Raboutou gümüş, Pilz bronz aldı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 22:15
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Sportif Tırmanış Kadınlar Kategorisi Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Sportif Tırmanış Sonuçları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sportif tırmanış kadınlar kombine kategorisinde başarılar elde edildi. Bu yılki games'de öne çıkan isim Slovenyalı sporcu Janja Garnbret oldu.

Altın Madalya Sahibi

Yarışmaların gerçekleştiği Bourget Tırmanış Merkezi'nde Haziran ayında düzenlenen etkinlikte, Janja Garnbret altın madalyayı kazandı ve bu dalda büyük bir başarı elde etti.

Diger Dereceler

Bu kategoride gümüş madalyayı Brooke Raboutou (ABD) kazanırken, bronz madalyanın sahibi ise Jessica Pilz (Avusturya) oldu. Yarışmalar, sporcuların yüksek performanslarını sergilediği heyecan dolu anlara sahne oldu.

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