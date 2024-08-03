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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Teniste Altın Madalyayı Avustralyalı İkili Kazandı

Matthew Ebden ve John Peers, Paris 2024 Olimpiyatları'nda çift erkekler tenisinde zafer kazandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:20
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Teniste Altın Madalyayı Avustralyalı İkili Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tenis Şampiyonu

Fransa'nın tarihi başkenti Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor. Teniste çift erkekler kategorisinde Avustralyalı oyuncular Matthew Ebden ve John Peers, altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonluk Mücadelesi

Oyunlar kapsamında Philippe-Chatrier Korte'nda gerçekleştirilen finalde, Ebden-Peers çiftinin rakipleri, ABD'li tenisçiler Austin Krajicek ve Rajeev Ram oldu. 2 saat 2 dakika süren heyecan dolu karşılaşmada, Avustralyalı ikili rakiplerini 2-1 mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olmayı başardı.

Tarihî Anlar

Bu zafer, Ebden ve Peers'in uluslararası arenada elde ettikleri önemli bir başarı olarak kaydedildi. Olimpiyat madalyası mücadelesinde gösterdikleri performans, tenisseverler tarafından takdirle karşılandı.

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