Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye Voleybol Takımının Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda, Türkiye 3-1'lik skorla dördüncülük elde etti.

İlk Set Mücadelesi

Karşılaşmaya iki takım da etkili bir başlangıç yaptı. Skor 9-9 iken, iki takım karşılıklı sayı alarak setin sonlarına kadar çekişmeli bir oyun sergiledi. 20-20 eşitlik sonrası, Brezilya; etkili bloklarıyla 22-20 öne geçerek ilk seti 25-21 kazandı.

İkinci Setin Rekabeti

İkinci sete Brezilya, 4 sayılık serilerle başlarken, Melissa Vargas ve Meliha Diken ile etkili bir karşılık veren milli takımımız 4-4'te eşitliği sağladı. Uzun ralli ve çekişmeli geçen sette 11-11'de tekrar eşitlik sağlandı. Ay-yıldızlı takım, Melissa Vargas'ın katkısıyla farkı 4'e çıkardı ancak Brezilya tekrar eşitliği 20-20'de yakalayarak seti 27-25 ile önde tamamladı.

Üçüncü Set Galibiyeti

Üçüncü sette de karşılıklı sayılarla başlayan mücadele 6-6 ve 15-15'te eşitlikle devam etti. Derya Cebecioğlu ile arka arkaya sayılar bulan milli takımımız, 17-15 öne geçti. 17-21 avantajını yakalayan ay-yıldızlılar, seti 25-22 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü Set Sonucu

Dördüncü sete iyi başlayan milli takım, Melissa Vargas'ın servis turuyla 3-5 öne geçti. Ancak avantajı koruyamayan takım, Brezilya'nın artırdığı momentumla 10-7 geri düştü. Dört set boyunca iyi performansını devam ettiren Brezilya, dördüncü seti 25-15 kazanarak maçı 3-1'lik skorla tamamladı ve bronz madalya elde etti.

Sonuç

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyatları'nı dördüncü sırada tamamladı. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı salondan izledi.