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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yelken Yarışları Rüzgar Yüzünden İptal Edildi

Merve Vatan, Paris 2024'te IQ Foil yarışlarının ikinci gününde sahne alacak.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 19:33
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yelken Yarışları Rüzgar Yüzünden İptal Edildi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yelken Yarışları Ertelendi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, yelken branşındaki birinci gün yarışları, yeterli rüzgar olmaması nedeniyle iptal edildi. Marsilya Marina'da yapılması planlanan ve Merve Vatan'ın katılacağı IQ Foil (Rüzgar Sörfü) yarışları, özellikle rüzgar koşullarının elverişsiz olmasından dolayı gerçekleştirilemedi.

Yarışların İkinci Günü İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Ertelenen ilk gün mücadelesinin, ilerleyen günlerde yapılacak olan yarışlara eklenmesi bekleniyor. Milli yelkenci Merve Vatan, yarın IQ Foil kategorisinin ikinci gün yarışlarında sahne alacak. Sporcular, beş gün sürecek elemelerde, rüzgar koşullarının uygun olmasını umuyor.

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