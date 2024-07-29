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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yeni Rekor: Lihao Sheng

Çinli atıcı Lihao Sheng, 10 metre havalı tüfek finalinde olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 20:45
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Yeni Rekor: Lihao Sheng

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 Metre Havalı Tüfek Finali

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşında heyecan dolu anlar yaşandı. Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde düzenlenen erkekler 10 metre havalı tüfek finalinde, Çinli atıcı Lihao Sheng, 252.2 puanla yeni bir olimpiyat rekoruna imza attı.

Yeni Olimpiyat Rekoru

Tokyo 2020'deki rekoru elinde bulunduran William Shaner (ABD), 251.6'lık derecesiyle bu rekorun sahibi iken, Lihao Sheng bu rekoru geçerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu olağanüstü performansıyla Lihao Sheng, sadece madalya kazanmakla kalmadı, aynı zamanda tarihe geçti.

Podyumda Yer Alan Diğer Atıcılar

Dört yıllık mücadele sonunda yapılan finalde Victor Lindgren (İsveç) 251.4 puanla gümüş madalyayı kazanırken, Miran Maricic (Hırvatistan) 230 puanla bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlar, Paris 2024 Olimpiyatları'nın heyecanını artırdı ve atıcılık branşında rekabetin ne denli üst seviyede olduğunu göstermiş oldu.

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