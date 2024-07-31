Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyatları: Shinnosuke Oka Altın Madalyayı Kazandı

Japon sporcu Shinnosuke Oka, Paris 2024 Olimpiyatları'nda artistik cimnastikte altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:23
Paris 2024 Olimpiyatları: Shinnosuke Oka Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik heyecanı yaşanıyor. Bu yılki organizasyona damgasını vuran isimlerden biri, Japon sporcu Shinnosuke Oka oldu.

Altın Madalya Şampiyonu

Erkekler genel tasnif finalinde Shinnosuke Oka, 6 alette toplam 86.832 puan toplayarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarışmalar, Paris'teki ünlü Bercy Arena'da gerçekleştirildi.

Dereceler ve Diğer Sporcular

Japon sporcunun ardından, Çinli sporcu Boheng Zhang 86.599 puanla ikinci olurken, yine bir başka Çinli sporcu Ruoteng Xiao 86.364 puanla üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar Finali Geldi

Bu antrenman ve heyecan dolu günlerde, artistik cimnastikte kadınlar genel tasnif finalleri yarın başlayacak. Tüm gözler şimdiden bu yarışmaya çevrildi.

İLGİLİ HABERLER

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor