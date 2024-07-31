Paris 2024 Olimpiyatları: Shinnosuke Oka Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2024 Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik heyecanı yaşanıyor. Bu yılki organizasyona damgasını vuran isimlerden biri, Japon sporcu Shinnosuke Oka oldu.

Altın Madalya Şampiyonu

Erkekler genel tasnif finalinde Shinnosuke Oka, 6 alette toplam 86.832 puan toplayarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarışmalar, Paris'teki ünlü Bercy Arena'da gerçekleştirildi.

Dereceler ve Diğer Sporcular

Japon sporcunun ardından, Çinli sporcu Boheng Zhang 86.599 puanla ikinci olurken, yine bir başka Çinli sporcu Ruoteng Xiao 86.364 puanla üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar Finali Geldi

Bu antrenman ve heyecan dolu günlerde, artistik cimnastikte kadınlar genel tasnif finalleri yarın başlayacak. Tüm gözler şimdiden bu yarışmaya çevrildi.