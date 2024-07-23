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Paris 2024 Olimpiyatları: Tarihin En Çok Bilet Satan Oyunları

Paris 2024, 10 milyon biletten 9.3 milyonu satıldı. Tarihteki en yüksek bilet satış rekoru kırıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:14
Paris 2024 Olimpiyatları: Tarihin En Çok Bilet Satan Oyunları

Paris 2024 Olimpiyatları'nın Başarısı

Fransa'nın başkenti Paris, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı 2024 Olimpiyat Oyunları ile tarihe geçmeye hazırlanıyor. Çıkarılan 10 milyon biletin 9.3 milyonu satıldı ve bu da tarihinin en fazla bilet satan olimpiyatı olma unvanını kazandırdı.

Bilet Fiyatları ve Satışlar

Bilet fiyatları 90, 250, 500, 900, 1600 ve 2700 avro aralığında belirlendi. Özellikle 2700 avro olan biletlerin yemek servisi içeren paketleri ise 3850 avrodan satıldı.

Önceki rekor, 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 8.3 milyon bilet satışı ile elde edilmişti. Paris 2024'te özellikle 90, 250 ve 500 avroluk biletler hızla tükendi ve 900, 1600 ve 2700 avroluk biletler de tükenmek üzere.

Ev sahiplerinin Fırsatçılığı

Açılış törenine olan yoğun ilgi, Sen Nehri manzarasına sahip ev sahiplerini de harekete geçirdi. Kiralamak isteyenler için 26 Temmuz tarihinde evlerini kiralamak isteyenler, 20 bin avro'nun üzerinde fiyat talep etmeye başladılar.

Açılış Töreni Detayları

Olimpiyat tarihinin ilki olan halka açık açılış töreni, şehir içinde gerçekleştirilecek. 6.5 kilometre boyunca Sen Nehri üzerinde teknelerle geçiş yapılacak ve tören Trocadero Meydanı'nda sona erecek.

Türkiye, açılış töreninde 191. sırada yer alacak. Mültecilerin takımı ikinci, Yunanistan ise olimpiyatların doğuş yeri olarak ilk sırada geçiş yapacak. Son sırada ise Fransa yer alacak.

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